Синяки, ожоги и раздробленные пальцы: в Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в садике

28 ноября 2025, 14:43

RT: родители жалуются на воспитательницу за истязание детей

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

В Нижегородской области воспитанники одного из детских садов возвращаются домой с различными травмами, включая раздробленные пальцы, синяки и ожоги.