Синяки, ожоги и раздробленные пальцы: в Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в садике
В Нижегородской области воспитанники одного из детских садов возвращаются домой с различными травмами, включая раздробленные пальцы, синяки и ожоги.
Как пишет RT, родители обвинили одну из воспитательниц в жестоком обращении и составили коллективное письмо к главе муниципального района с требованием принять меры. В нем говорится, что женщина проявляет агрессию и грубость по отношению к детям, применяет физическое воздействие и причиняет им боль.
Один из описанных случаев произошёл около трёх лет назад, когда сотрудница учреждения схватила ребёнка за руку и потащила его по траве, при этом отчитывая в грубой форме. Кроме того, мама одного из воспитанников рассказала RT, что даже её коллеги, находящиеся в декрете, не хотят отдавать своих детей в группу к этой работнице.
Письмо подписали около 40 человек. Родители подчеркивают, что не требуют уголовного наказания для воспитательницы, а лишь просят отстранить её от работы.
