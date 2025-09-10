Достижения.рф

Известного комика арестовали по делу о сексуальной эксплуатации детей

Фото: iStock/YakobchukOlena

Известного комика и актера Джона Рипа арестовали в США по обвинению в десяти случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает USA Today.



Отмечается, что речь идёт о киберпреступлениях.

По данным издания, юмориста задержали после того, как полиция получила наводку, касающуюся материалов с сексуальным насилием над детьми. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли часть личного имущества Рипа.

После внесения залога в размере 260 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) Рип вышел на свободу до следующего судебного заседания.

Детали дела пока не разглашаются, следственные действия продолжаются.

Анастасия Чинкова

