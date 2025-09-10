Известного комика арестовали по делу о сексуальной эксплуатации детей

10 сентября 2025, 11:29

В США арестовали комика Рипа по обвинению в сексуальной эксплуатации детей

Фото: iStock/YakobchukOlena

Известного комика и актера Джона Рипа арестовали в США по обвинению в десяти случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает USA Today.