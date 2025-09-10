Cвященника арестовали по обвинению в педофилии и насилии над ребенком

10 сентября 2025, 02:43

Фото: Istock/Photoboyko

Новгородский районный суд заключил под стражу священнослужителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Мера пресечения избрана на два месяца — до 2 ноября 2025 года.