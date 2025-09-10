Cвященника арестовали по обвинению в педофилии и насилии над ребенком
Новгородский районный суд заключил под стражу священнослужителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Мера пресечения избрана на два месяца — до 2 ноября 2025 года.
Уголовное дело в отношении священника было возбуждено 3 сентября 2025 года Новгородским межрайонным следственным отделом СУ СК России. В тот же день он был задержан и допрошен, однако свою причастность к преступлению отрицает, сообщили в пресс-службе инстанции.
Следствие действует по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), часть 4, пункт «б» — в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Обвиняемый не судим, имеет регистрацию в Челябинске, но фактически проживает на территории одного из монастырей в Новгородской области. Суд согласился с доводами следствия об отсутствии у священника прочных социальных связей и риске скрыться от правоохранительных органов.
Расследование продолжается. Пресс-служба суда отмечает, что заседание проводилось в закрытом режиме для защиты частной жизни потерпевшего.
