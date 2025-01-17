Известного российского психолога обвинили в изнасиловании

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Известного российского психолога из Татарстана Марселя Сультеева обвинили в изнасиловании, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Ранее в соцсетях распространились сообщения о нестандартных методах работы Сультеева. Его клиентки рассказали, что психолог якобы заставлял их вступать с ним в интимные отношения. Так ли это было на самом деле, выяснит следствие», — отмечает издание.Как выяснили журналисты, уголовное дело возбудили по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Расследование продолжается.
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