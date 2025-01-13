Групповое изнасилование и предательство отца: как живет дочь Ипполита из «Иронии судьбы» Алена Яковлева, исповедь актрисы

Алёна Яковлева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дочь знаменитого актера Юрия Яковлева Алена с ранних лет мечтала добиться такой же известности, как и ее отец, прославившийся ролью Ипполита в фильме «Ирония судьбы». На сцене и экране она выглядит яркой, женственной и счастливой, но за этой маской скрываются непростые испытания. О трагическом событии из молодости актриса открыто рассказала в эфире федерального ТВ. Подробности – в материале «Радио 1».
Детство и уход отца из семьи
Елена Яковлева появилась на свет 2 июня 1961 года года. Родители Лены — известный актер Юрий Яковлев и врач Кира Мачульская — развелись еще до ее рождения, после шести лет совместной жизни. Причиной разрыва стало увлечение Юрия молодой коллегой по сцене, актрисой Екатериной Райкиной.
Когда Кира узнала о новом романе мужа, она не стала бороться за него и позволила ему выбрать другую спутницу жизни. Долгое время отношения Лены с отцом были напряженными: девочка не могла простить родителю предательство.
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Актёрская карьера
Сначала Елена Яковлева получала лишь небольшие роли в известных фильмах, таких как «Гнездо глухаря», «Честь имею» и «Вечный муж». Однако со временем режиссеры стали предлагать ей более значимые проекты. В 1989 году Лена столкнулась с трудностью, когда на экраны вышла драма «Интердевочка», в которой главную роль сыграла актриса с тем же именем. Из-за путаницы ей пришлось изменить своё имя. Так Елена Яковлева стала Алёной.
Ключевой момент в карьере Алёны Яковлевой произошел в 2006 году, когда она приняла участие в 12 проектах, не считая работы в театре. Этот год оказался невероятно продуктивным для актрисы, и ей достались главные роли. Среди самых заметных работ — такие фильмы, как «Городской романс», «О любви и прочих неприятностях» и «Сделка».
Алёна Яковлева (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Групповое изнасилование
В программе «Секрет на миллион» Алёна Яковлева рассказала Лере Кудрявцевой о страшном инциденте из своего прошлого. В 90-е годы актриса, доверившись незнакомому водителю, согласилась на поездку, но вместо дома оказалась в уединенном и безлюдном месте. Там её встретили трое мужчин, которые принудили её войти в чужой дом. Поняв, что сопротивление не имеет смысла, Алёна решила взять ситуацию под контроль для своей безопасности.
Она открыто призналась, что стала жертвой насилия.
«Я сделала шаг, который никогда бы не пришёл мне в голову. Я спросила: "Кто первый?"» — вспоминает Яковлева.
Приняв неизбежность ситуации, она начала снимать одежду в надежде избежать худшего. Хотя насильники совершили свои действия, к счастью, это произошло без той жестокости, которой она больше всего боялась. После этого они даже отвезли её обратно домой.
Долгое время актриса не делилась этой ужасной историей ни с кем. Шок и стресс были настолько сильными, что она даже не смогла запомнить номер автомобиля, что сделало невозможным любые попытки найти виновных.
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Проблемы со здоровьем и отмена выступлений
В конце октября 2024 года Народная артистка России Алёна Яковлева неожиданно оказалась в НИИ имени Склифосовского. Её самочувствие ухудшилось после спектакля, из-за чего она не смогла присутствовать на творческой встрече в Театре имени Вахтангова. Состояние актрисы требовало срочной медицинской помощи, и она была экстренно доставлена в больницу.
Алёна Яковлева поступила в больницу с проблемами в кишечнике. Первоначально врачи подозревали аппендицит, однако дальнейшая диагностика это не подтвердила. Спустя несколько дней актриса связалась с поклонниками и сообщила, что её состояние связано с нарушениями в работе желудка. Врачи настаивают на необходимости хирургического вмешательства. В связи с этим все её роли и спектакли временно приостановлены, чтобы актриса могла сосредоточиться на восстановлении здоровья.
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