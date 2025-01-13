Групповое изнасилование и предательство отца: как живет дочь Ипполита из «Иронии судьбы» Алена Яковлева, исповедь актрисы

Дочь знаменитого актера Юрия Яковлева Алена с ранних лет мечтала добиться такой же известности, как и ее отец, прославившийся ролью Ипполита в фильме «Ирония судьбы». На сцене и экране она выглядит яркой, женственной и счастливой, но за этой маской скрываются непростые испытания. О трагическом событии из молодости актриса открыто рассказала в эфире федерального ТВ. Подробности – в материале «Радио 1».