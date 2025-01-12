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Главная / Новости / Происшествия/ Нашли лысую и голую в снежной могиле: за что над Настей из Иркутска неделю издевались «друзья» и кому удалось избежать наказания

Нашли лысую и голую в снежной могиле: за что над Настей из Иркутска неделю издевались «друзья» и кому удалось избежать наказания

Фото: iStock/ Nick_Thompson

Фото: iStock/ Nick_Thompson

Страшная трагедия произошла в городе Братск Иркутской области. В феврале 2009 года в лесном массиве, расположенном рядом с горой Солдатская, было найдено тело 15-летней девушки. На теле были многочисленные травмы и следы жестокого обращения.
В ходе расследования выяснилось, что перед убийством девушка подверглась продолжительным издевательствам, включавшим в себя жестокое обращение, насильственные действия сексуального характера и изнасилование, совершённые группой молодых людей. Все причастные к совершению преступления были установлены и привлечены к ответственности, за исключением одной из них — Надежды Гапоник. О том, как была поймана соучастница зверского убийства читайте в материале «Радио 1».

Повод для издевательств


Фото: iStock/ Serghei Turcanu



В конце января 2009 года молодой человек из Братска, Дмитрий Лешов, совершил похищение своей знакомой из Иркутска, Анастасии Блохиной, которой на тот момент было 15 лет. Он обвинил Настю в том, что она украла у него телефон и банковские карты. Он привёз её в квартиру своих друзей, чтобы разобраться в ситуации и узнать, что произошло с его имуществом.

Группа подростков решила различными унижениями и измывательствами добиваться признательных показаний от девушки. Инициатором идеи была Надежда Гапоник. Разумеется, история с пропажей телефона и карт была лишь предлогом поиздеваться над Анастасией.

После того как компания друзей неделю издевалась над 15-летней девушкой, 19-летний Дмитрий Лешов решил вывести её на гору Солдатскую и там оставить умирать.

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Похоронили заживо


Фото: iStock/ LexisJan

По прибытию на место девушку раздели и облили водой. После этого заставили идти босиком по снегу к месту расправы. Девушку связали и закопали в снег. На улице был морз не менее 40 градусов и из снежной могилы девушка уже не выбралась. Ее тело нашли лишь через месяц. Обнаженная, с обритой головой, ушибами, девушка просто замерзла.

«День, когда нашли Настю, я хорошо запомнил. Было 23 февраля. Нам сообщили, что сноубордисты, строившие для себя трассу на горе, выкопали тело… не то ребенка, не то молодой девушки. При первом осмотре стало ясно, что её убили не так давно», – цитирует слова заместителя начальника следственного отдела Братска Константина Колпаченко издание Люди PRO.

Наказание


Фото: iStock/ dlccar

Дмитрию Лешову было назначено самое строгое наказание, предусмотренное законом. Иркутский областной суд, основываясь на обвинительном приговоре, вынесенном по статьям 105 часть 2 (убийство с особой жестокостью), 117 часть 2 (истязание несовершеннолетней), 126 часть 2 (похищение), 131 часть 2 (изнасилование, совершенное группой лиц) и 150 часть 4 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), назначил наказание в виде лишения свободы сроком 25 лет. Андрей Орехов был отправлен в исправительную колонию строгого режима на срок 16 лет. Илья Рибачик получил 6 лет лишения свободы, а Александр Корякин — 4 года в колонии общего режима. Двое подростков будут отбывать наказание в воспитательной колонии в течение 10 и 6,6 лет соответственно. Третья несовершеннолетняя избежала наказания в связи с возрастом. К ответственности были призваны все участники дела за исключением Надежды Гапоник.

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Семь лет в бегах


Фото: iStock/ Roman Mykhalchuk

Подозреваемая скрывалась от правосудия 7 лет. Её задержали в Свердловской области в 2016 году. Девушка попалась на мелкой краже, сотрудникам местной полиции предоставить паспорт не смогла.

«Она назвалась Надеждой, а фамилию выдумала. Сотрудников полиции заинтересовала девушка без удостоверения личности. Они проверили по базе, кто с похожей внешностью числится в федеральном розыске. Хотя прошло семь лет и внешность Надежды Гапоник сильно изменилась, её узнали», – рассказывает Константин Колпаченко.
После успешного побега из Братска Гапоник столкнулась с непростой судьбой. За семь лет она не смогла получить никаких документов, поэтому ей приходилось выполнять самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу, а также заниматься проституцией, чтобы обеспечить себе пропитание. В тот момент, когда жизнь девушки начала налаживаться, она нашла работу, которая ей нравилась, и даже встретила свою любовь, её настигло правосудие.

Надежде Гапоник было выдвинуто обвинение по трём статьям: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Свою вину девушка признала. Суд приговорил обвиняемую Надежду Гапоник к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Дом Камалы Харррис в зоне пожара в Калифорнии могли ограбить
12 января 2025, 13:29

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)

Дом вице-президента США Камалы Харрис, который попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров в Калифорнии, мог быть ограблен. Об этом стало известно ABC7.
«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — обратил внимание телеканал.

Отмечалось, что доказательства взлома не выявили, двух людей задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение комендантского часа. По факту произошедшего ведется расследование.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может точно утверждать, произошел ли обрыв до или уже во время пожаров.

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Пациент инфекционной больницы в Москве покурил в постели и не выжил
12 января 2025, 13:23

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

В столичной Инфекционной клинической больнице №2 пациент без определённого места жительства решил покурить прямо в постели. Такой шаг закончился пожаром и летальным исходом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра. Сотрудники отделения смогли самостоятельно потушить пожар до прибытия сотрудников МЧС. Однако пациента спасти не удалось. Больше в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время в лечебном учреждении работают следственные органы, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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#курение
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Bloomberg выдвинуло новую причину разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе
Bloomberg: причиной пожаров в Лос-Анджелесе мог стать оборванный провод ЛЭП
12 января 2025, 12:59

Фото: iStock/O_Lypa

Оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Такую версию выдвинуло агентство Bloomberg, ссылаясь на ответственную за это коммунальную службу Edison International.
Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может сказать точно, в какой момент произошёл обрыв – до или уже во время пожаров. В связи с этим будет проведена проверка.

Лесные пожары начали стремительно распространяться в Лос-Анджелесе 7 января. По словам метеорологов, сильные очаги возгорания возникли и быстро распространились на тысячи гектаров из-за сухой и очень ветреной погоды.

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#лесные служба
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Число пострадавших в аварии с автобусом в ДНР увеличилось до 29
12 января 2025, 11:34

Фото: Telegram-канал МВД по ДНР

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в районе города Иловайска в ДНР увеличилось до 29. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
В 05:30 пассажирский автобус, следующий по маршруту Краснодар – Донецк, опрокинулся на бок. В салоне находились 37 человек, трое из которых погибли. Также 29 человек пострадали, среди них три ребёнка. Троих из них госпитализировали, остальным пострадавшим оказана амбулаторная медпомощь.

Пушилин подчеркнул, что в настоящее время профильные ведомства занимаются установлением обстоятельств аварии.

По предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, после чего он перевернулся на бок.

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Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека
12 января 2025, 10:34

Фото: МЧС России (mchs.gov.ru)

Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Краснодар – Донецк. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.

По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса стали действия водителя, который не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, после чего оно опрокинулось на бок.

Как сообщили в ведомстве, последствия ДТП уже ликвидированы. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.

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#днр
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На юго-востоке Москвы автобус влетел в такси, есть пострадавшие
Прокуратура: на юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси
12 января 2025, 09:53

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на улице Капотня. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси.

В результате ДТП были госпитализированы водитель такси и двое его пассажиров – женщина с 12-летним ребёнком.

Частный автобус следовал без пассажиров в салоне.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившейся аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen с людьми в салоне упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной.

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NCB News: в Лос-Анджелесе число жертв от пожаров возросло до 16 человек
12 января 2025, 06:38

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии число жертв от пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16 человек. Этим поделились в NCB News.
«Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16», — рассказали ​на телеканале со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Напомним, что ранее ​сообщалось ​о 13 погибших из-за пожаров. ​Возгорания лесов начались 7 января и начали быстро распространяться из-за засушливой погоды и сильного ветра. Пламя уничтожило свыше 10 тысяч строений в округе. ​

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#пожары
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#лесные пожары
#происшествие
#погибший
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К Тайваню приблизились восемь самолетов и шесть кораблей армии Китая
12 января 2025, 06:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС Тайваня зафиксировали приближение восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом рассказали в военном ведомстве острова.
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — рассказало ведомство на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что семь самолетов КНР пересекли среднюю линию с северного и юго-западного направления. Техника вошла в зону действия ПВО Тайваня. В ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

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#китай
#техника
#пво
#самолёты
#корабль
#граница
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В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок
12 января 2025, 06:04

Фото: iStock/Cn0ra

В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок и элементы фасада. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение потолка случилось в школе 72. Сейчас территорию оцепили сотрудники охраны. На место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев для организации работы правоохранительных органов и специальных служб.

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#происшествия
#владивосток
#школа
#бассейн
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