Нашли лысую и голую в снежной могиле: за что над Настей из Иркутска неделю издевались «друзья» и кому удалось избежать наказания

Фото: iStock/ Nick_Thompson
Страшная трагедия произошла в городе Братск Иркутской области. В феврале 2009 года в лесном массиве, расположенном рядом с горой Солдатская, было найдено тело 15-летней девушки. На теле были многочисленные травмы и следы жестокого обращения.
В ходе расследования выяснилось, что перед убийством девушка подверглась продолжительным издевательствам, включавшим в себя жестокое обращение, насильственные действия сексуального характера и изнасилование, совершённые группой молодых людей. Все причастные к совершению преступления были установлены и привлечены к ответственности, за исключением одной из них — Надежды Гапоник. О том, как была поймана соучастница зверского убийства читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ Serghei Turcanu
В конце января 2009 года молодой человек из Братска, Дмитрий Лешов, совершил похищение своей знакомой из Иркутска, Анастасии Блохиной, которой на тот момент было 15 лет. Он обвинил Настю в том, что она украла у него телефон и банковские карты. Он привёз её в квартиру своих друзей, чтобы разобраться в ситуации и узнать, что произошло с его имуществом.
Группа подростков решила различными унижениями и измывательствами добиваться признательных показаний от девушки. Инициатором идеи была Надежда Гапоник. Разумеется, история с пропажей телефона и карт была лишь предлогом поиздеваться над Анастасией.
После того как компания друзей неделю издевалась над 15-летней девушкой, 19-летний Дмитрий Лешов решил вывести её на гору Солдатскую и там оставить умирать.
Фото: iStock/ LexisJan
По прибытию на место девушку раздели и облили водой. После этого заставили идти босиком по снегу к месту расправы. Девушку связали и закопали в снег. На улице был морз не менее 40 градусов и из снежной могилы девушка уже не выбралась. Ее тело нашли лишь через месяц. Обнаженная, с обритой головой, ушибами, девушка просто замерзла.
Фото: iStock/ dlccar
Дмитрию Лешову было назначено самое строгое наказание, предусмотренное законом. Иркутский областной суд, основываясь на обвинительном приговоре, вынесенном по статьям 105 часть 2 (убийство с особой жестокостью), 117 часть 2 (истязание несовершеннолетней), 126 часть 2 (похищение), 131 часть 2 (изнасилование, совершенное группой лиц) и 150 часть 4 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), назначил наказание в виде лишения свободы сроком 25 лет. Андрей Орехов был отправлен в исправительную колонию строгого режима на срок 16 лет. Илья Рибачик получил 6 лет лишения свободы, а Александр Корякин — 4 года в колонии общего режима. Двое подростков будут отбывать наказание в воспитательной колонии в течение 10 и 6,6 лет соответственно. Третья несовершеннолетняя избежала наказания в связи с возрастом. К ответственности были призваны все участники дела за исключением Надежды Гапоник.
Фото: iStock/ Roman Mykhalchuk
Подозреваемая скрывалась от правосудия 7 лет. Её задержали в Свердловской области в 2016 году. Девушка попалась на мелкой краже, сотрудникам местной полиции предоставить паспорт не смогла.
Надежде Гапоник было выдвинуто обвинение по трём статьям: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Свою вину девушка признала. Суд приговорил обвиняемую Надежду Гапоник к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Читайте также:
Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации
«Шурыгина в погонах»: как сложилась жизнь дознавательницы после группового изнасилования полицейскими
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
Повод для издевательств
Фото: iStock/ Serghei Turcanu
В конце января 2009 года молодой человек из Братска, Дмитрий Лешов, совершил похищение своей знакомой из Иркутска, Анастасии Блохиной, которой на тот момент было 15 лет. Он обвинил Настю в том, что она украла у него телефон и банковские карты. Он привёз её в квартиру своих друзей, чтобы разобраться в ситуации и узнать, что произошло с его имуществом.
Группа подростков решила различными унижениями и измывательствами добиваться признательных показаний от девушки. Инициатором идеи была Надежда Гапоник. Разумеется, история с пропажей телефона и карт была лишь предлогом поиздеваться над Анастасией.
После того как компания друзей неделю издевалась над 15-летней девушкой, 19-летний Дмитрий Лешов решил вывести её на гору Солдатскую и там оставить умирать.
«Так любили, что убили»: Родители заморили голодом двухлетнюю дочку и все списали на болезнь
Похоронили заживо
Фото: iStock/ LexisJan
По прибытию на место девушку раздели и облили водой. После этого заставили идти босиком по снегу к месту расправы. Девушку связали и закопали в снег. На улице был морз не менее 40 градусов и из снежной могилы девушка уже не выбралась. Ее тело нашли лишь через месяц. Обнаженная, с обритой головой, ушибами, девушка просто замерзла.
«День, когда нашли Настю, я хорошо запомнил. Было 23 февраля. Нам сообщили, что сноубордисты, строившие для себя трассу на горе, выкопали тело… не то ребенка, не то молодой девушки. При первом осмотре стало ясно, что её убили не так давно», – цитирует слова заместителя начальника следственного отдела Братска Константина Колпаченко издание Люди PRO.
Наказание
Фото: iStock/ dlccar
Дмитрию Лешову было назначено самое строгое наказание, предусмотренное законом. Иркутский областной суд, основываясь на обвинительном приговоре, вынесенном по статьям 105 часть 2 (убийство с особой жестокостью), 117 часть 2 (истязание несовершеннолетней), 126 часть 2 (похищение), 131 часть 2 (изнасилование, совершенное группой лиц) и 150 часть 4 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), назначил наказание в виде лишения свободы сроком 25 лет. Андрей Орехов был отправлен в исправительную колонию строгого режима на срок 16 лет. Илья Рибачик получил 6 лет лишения свободы, а Александр Корякин — 4 года в колонии общего режима. Двое подростков будут отбывать наказание в воспитательной колонии в течение 10 и 6,6 лет соответственно. Третья несовершеннолетняя избежала наказания в связи с возрастом. К ответственности были призваны все участники дела за исключением Надежды Гапоник.
«Сказал снимать штаны»: отчим из Тюмени 9 лет насиловал падчерицу, за что родная мать наказала девочку
Семь лет в бегах
Фото: iStock/ Roman Mykhalchuk
Подозреваемая скрывалась от правосудия 7 лет. Её задержали в Свердловской области в 2016 году. Девушка попалась на мелкой краже, сотрудникам местной полиции предоставить паспорт не смогла.
«Она назвалась Надеждой, а фамилию выдумала. Сотрудников полиции заинтересовала девушка без удостоверения личности. Они проверили по базе, кто с похожей внешностью числится в федеральном розыске. Хотя прошло семь лет и внешность Надежды Гапоник сильно изменилась, её узнали», – рассказывает Константин Колпаченко.После успешного побега из Братска Гапоник столкнулась с непростой судьбой. За семь лет она не смогла получить никаких документов, поэтому ей приходилось выполнять самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу, а также заниматься проституцией, чтобы обеспечить себе пропитание. В тот момент, когда жизнь девушки начала налаживаться, она нашла работу, которая ей нравилась, и даже встретила свою любовь, её настигло правосудие.
Надежде Гапоник было выдвинуто обвинение по трём статьям: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Свою вину девушка признала. Суд приговорил обвиняемую Надежду Гапоник к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Читайте также:
Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации
«Шурыгина в погонах»: как сложилась жизнь дознавательницы после группового изнасилования полицейскими
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
Елена Генералова