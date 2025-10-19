Супруги оказались в реанимации после консервированных грибов
На Камчатке супруги отравились ботулотоксином после употребления консервированных грибов: россияне попали в реанимацию. Об этом пишет Telegram‑канал «Shot Проверка».
По данным издания, у мужа и жены начались рвота, головокружение, слабость, сильное двоение в глазах, они стали несвязно говорить. Пару доставили в больницу.
Муж остаётся в тяжёлом состоянии, его жена чувствует себя чуть лучше, ее уже перевели из реанимации в обычное стационарное отделение.
Ранее сообщалось, что в Махачкале шестеро человек заразились ботулизмом после употребления солений из банки. Пострадавших направили в республиканский инфекционный центр, врачи борются за их жизни, одну из женщин поместили в реанимацию.
Читайте также: