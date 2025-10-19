Супруги оказались в реанимации после консервированных грибов

19 октября 2025, 22:59

SHOT: супруги подхваатили ботулизм на Камчатке после консервированных грибов

Фото: istockphoto/jtamm

На Камчатке супруги отравились ботулотоксином после употребления консервированных грибов: россияне попали в реанимацию. Об этом пишет Telegram‑канал «Shot Проверка».