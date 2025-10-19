Массовое ДТП в Челябинске: подробности
Шесть машин попали в массовое ДТП в Челябинске
Вечером 19 октября на улице Молодогвардейцев, 48а на Северо‑Западе Челябинска произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Информацию приводит URA.RU.
Как уточнили в ГАИ города, в столкновении участвовали Toyota RAV4, Lifan, Renault Duster, Skoda Octavia, Suzuki Alto и ВАЗ‑2112. За рулём находились водители в возрасте от 20 до 46 лет, в том числе 35‑летняя женщина.
Пострадал 34‑летний пассажир Toyota RAV4. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
