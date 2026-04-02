Достижения.рф

Известного юмориста прооперировали из-за подозрения на онкологию

Ефим Шифрин

Артиста Ефима Шифрина госпитализировали и прооперировали. Хирурги удалили у юмориста уплотнение в плече. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Сатирик сам обратился к медикам в начале года. Врачи отправили извлечённое образование на экспертизу. Артист провёл несколько суток в больнице, после чего его выписали. Ему рекомендовали наблюдение у онколога. Сейчас самочувствие мужчины не вызывает опасений.

Ефим Шифрин продолжает активную творческую жизнь. Несмотря на недавнее 70-летие, артист сохраняет плотный график. Его гастрольный маршрут охватывает множество городов. В репертуаре юмориста — несколько концертных программ, включая «Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки». Сам сатирик отмечает, что не ощущает свой возраст и полон энергии для выступлений.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0