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Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу

Shot: пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу
05 августа 2024, 13:53
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) сегодня ампутируют ногу. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на двоюродного брата блогера.
В ночь на 1 августа Эдварда Била экстренно госпитализировали из московского спецприемника, у него был диагностирован открытый перелом костей левой ноги, который он получил во время езды на самокате. Врачи пытались сделать всё, чтобы обойтись без ампутации конечности, однако справиться без этого уже не получится. По данным канала, на месте перелома образовалась большая рана размерами 20х20 см, из которой идёт кровь и гной.

Эдвард Билл стал известен после ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале апреля 2021 года. Парень на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.



Популярному блогеру Эдварду Билу диагностировали заражение крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#травмы
#аварии
#заражение
Руководителей парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве
Полиция задержала руководителей военно-патриотического парка «Патриот»
05 августа 2024, 13:24

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранительные органы задержали руководителей военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что их задержали в рамках расследования дела о мошенничестве. При этом не уточняется, сколько человек были задержаны и кем они являются.

Издание напомнило, что в последние несколько недель в парке проводятся обыски по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он курировал возведение этого парка и занимался вопросами строительства.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали и арестовали на рабочем месте в конце апреля.

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#задержание
#полиция
#мошенничество
#тимур иванов
#парк патриот
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Суд осудил на шесть лет экс-замглавы компании «Ил» Новожилова за мошенничество
05 августа 2024, 13:15

Фото: iStock/Zolnierek

Савёловский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолёты Ил-76 МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.
Решением суда бывший заместитель главы ПАО «Ил» Андрей Новожилов был приговорён к шести годам лишения свободы. На пять лет тюрьмы осудили также бывшего директора Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана. Третьим фигурантом дела стал бывший начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов, который получил 4,5 года лишения свободы условно.

Новожилов и Хван были взяты под стражу прямо в зале суда. Также им были назначены штрафы на общую сумму в 1,8 миллионов рублей.

Отмечается, что судьёй была оглашена лишь резолютивная часть приговора, мотивы которого остаются не раскрытыми. В настоящее время приговор ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.

Напомним, что трое фигурантов дела обвиняются в махинациях при разработке самолёта. На работу из государственного бюджета было выделено девять миллиардов рублей. Изначально разработкой занималась компания «Ил», являющаяся предприятием МАИ. Затем «Ил» якобы отказался от услуг МАИ, однако деньги продолжили туда поступать.

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#суд
#приговор
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В Феодосии отправили в СИЗО избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Полиция задержала девять мужчин, избивших боксёра Двали в Крыму
05 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция задержала девять мужчин, которые избили боксёра в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в крымском городе задержали мужчин, которые толпой набросились на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, который заступился за подростка.

Изначально сообщалось, что на спортсмена напали 15 человек, но затем выяснилось, что их было девять. Все они достигли совершеннолетия и работают, в большинстве, разнорабочими.

По данным правоохранительных органов, их всех уже поместили в СИЗО. В скором времени начнётся проведение следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 3 августа группа мужчин напала на подростка. Мимо проходил Двали, который решил вступиться за мальчика. Он пытался решить вопрос словами, но агрессоров было не остановить. Они набросились на спортсмена, выбили ему глаз и словами орбитальную кость.

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#избиение
#бокс
#крым
#задержание
#сизо
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Подростки сбросили стеклянную бутылку на голову россиянке, лишив её памяти
В Свердловской области дети сбросили бутылку на голову женщине, лишив её памяти
05 августа 2024, 12:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

Подростки скинули с седьмого этажа бутылку, которая прилета в голову пешеходу. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошёл в городе Берёзовский в Свердловской области. Горожане частно жаловались на подростков, которые скидывают из окна разные предметы. К ним приходили полицейские, проводили беседы, однако результата это не дало.

Тогда местные жители решили не ходить под окнами дома, где живут хулиганы. Однако одна женщина, знавшая о действиях подростков, всё же решила быстро проскочить. Сделать ей этого не удалось, поскольку в голову сразу же прилетела стеклянная баночка из-под этилового спирта.

Женщину с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. Она успела рассказать медикам о произошедшем, после чего обо всём забыла. Уже на протяжении нескольких дней она находится в больнице, память к ней пока не вернулась.

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#подростки
#пострадавший
#скорая помощь
#память
#полиция
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Двое школьников подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе
05 августа 2024, 12:24

Фото: iStock/grafoto

Подростки из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что за пять дней было обнаружено четыре повреждения станций в нескольких районах города. По данным следствия, поджоги совершали 15-летние школьники (восьмиклассник и девятиклассница). Они приехали из Невинномысска для совершения незаконных действий, дестабилизирующих деятельность органов власти.

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. 2 августа в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье об организации и совершении террористического акта. По этой статье им грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

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#ставропольский край
#подростки
#поджог
#уголовное дело
#теракт
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Уголовное дело возбудили против врио начальника СИЗО Ростова после захвата заложников
СК возбудил дело на врио начальника СИЗО Ростова после захвата заложников
05 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/OlFedv

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врио начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Романа Заболотнева, которого уволили из-за захвата заложников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Заболотнев взял больничный сразу же после нападения заключённых на сотрудников изолятора. Вернувшись 2 августа, он не смог продолжить работу, поскольку его попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН и объявили об увольнении без права на восстановление. После этого в отношении экс-сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело о халатности.

По этой же статье могут быть привлечены к уголовной ответственности и другие сотрудники изолятора, в том числе те, кто допустил побег заключённых из камер и организовал нелегальную торговлю на территории СИЗО. В результате этих действий террористы смогли приобрести телефоны, часы и ножи для совершения нападения.

Подчеркнём, что Заболотнева назначили временно исполняющим обязанности начальника СИЗО в апреле этого года.

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#нападение
#уголовное дело
#следственный комитет
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Фельдшер и водитель скорой помощи заживо сгорели в ДТП в Красноярском крае
Два сотрудника скорой погибли в ДТП в Красноярском крае
05 августа 2024, 11:48

Фото: iStock/Iulianna Est

В Красноярском крае в ДТП погибли водитель и фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».
Отмечается, что бригада направлялась по вызову к пациенту. Однако в один момент легковой автомобиль, следовавший по встречной полосе, вероятно, не справился с управлением и врезался в скорую. В результате, машина врачей загорелась. Водитель Пётр Макаров и активистка профсоюза «Действие» фельдшер Лариса Савельева погибли на месте.

Данные ГАИ гласят, что авария произошла в ночь на 5 августа на трассе Р-255 «Сибирь». За рулём легковушки находился 20-летний молодой человек без водительских прав, который также погиб в аварии. Его 18-летний пассажир получил травмы.

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Тюменца обязали вернуть 600 000 за контракт с МО из-за лечения в психдиспансере
05 августа 2024, 11:42

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Тюменской области обязали вернуть 600 000 рублей, выплаченных ему за контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов. Оказалось, что мужчина не мог отправиться на фронт из-за принудительного лечения в психдиспансере.
По данным пресс-службы, когда выяснилось, что тюменец проходит лечение в психоневрологическом диспансере, его контракт признали недействительным и попросили вернуть 600 тысяч «подъемных», в которые входит единовременная выплата участникам СВО и выплата на приобретение вещевого имущества. Мужчина отдал ведомству лишь 2 тысячи рублей, а куда пропала остальная часть — не сообщается.

Сорокинский районный суд встал на сторону министерства и обязал ответчика вернуть ведомству оставшиеся 598 тысяч рублей.

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#лечение
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#контракт
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Опубликованы кадры задержания американского шпиона Уилана в Москве в 2018 году
05 августа 2024, 11:39

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появились кадры задержания американского шпиона Пола Уилана в Москве в 2018 году. Видео публикует RT.
Издание напомнило, что Уилана задержали 28 декабря 2018 года в момент получения флешки от его российского источника в номере гостиницы «Метрополь». На электронном носителе была секретная информация о сотрудниках ФСБ.

При этом западные СМИ заявляли, что Уиллан не виновен, а осудили в России его несправедливо. Однако на кадрах RT продемонстрировано одно из доказательств его вины.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

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