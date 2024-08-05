Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) сегодня ампутируют ногу. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на двоюродного брата блогера.
В ночь на 1 августа Эдварда Била экстренно госпитализировали из московского спецприемника, у него был диагностирован открытый перелом костей левой ноги, который он получил во время езды на самокате. Врачи пытались сделать всё, чтобы обойтись без ампутации конечности, однако справиться без этого уже не получится. По данным канала, на месте перелома образовалась большая рана размерами 20х20 см, из которой идёт кровь и гной.
Эдвард Билл стал известен после ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале апреля 2021 года. Парень на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.
Популярному блогеру Эдварду Билу диагностировали заражение крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эдвард Билл стал известен после ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале апреля 2021 года. Парень на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.
Популярному блогеру Эдварду Билу диагностировали заражение крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова