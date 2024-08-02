Подмосковные врачи извлекли из пациента 11-сантиметровый тромб-убийцу

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Тромб длиной 11 сантиметров удалили у 76-летнего пациента врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина попал в больницу с жалобами на тянущие боли в правой части живота и отёк правой ноги. Диагностика выявила у пациента подвижный 11-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Это самая крупная вена в организме, она впадает в правое предсердие и по ней тромб в любой момент мог переместиться в сердце, а потом в лёгочную артерию.
Пациента отправили на операцию.
Операция была малоинвазивной, катетер для удаления тромба провели через ярёмную вену. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
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Пациента отправили на операцию.
«Мы выполнили удаление 11-сантиметрового тромба. Такие тромбы называются «тромб-убийца», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к неминуемой быстрой смерти. Затем мы установили в нижнюю полую вену защитное устройство – кава-фильтр, который улавливает тромбы и предотвращает их попадание в сердце и лёгочную артерию», — рассказал хирург отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ Максим Капранов.
Операция была малоинвазивной, катетер для удаления тромба провели через ярёмную вену. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
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