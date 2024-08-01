Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови из-за травмы груди с имплантом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
33-летнюю женщину с сильной кровопотерей из-за травмы сосуда в груди с имплантом, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в больницу с жалобой на резкое болезненное увеличение груди. Обследование показал, что в капсулу установленного ранее импланта выливается кровь из повреждённого сосуда. Выяснилось, что повреждение произошло из-за резкого движения рукой. На момент обследования кровопотеря составила около 500 миллилитров, поэтому требовалась немедленная операция.
В министерстве отметили, что при подобных травмах пациенткам, как правило, удаляют имплант, из-за чего потом приходится идти на повторную маммопластику. Но в этот раз хирурги сумели обойтись без удаления.
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В министерстве отметили, что при подобных травмах пациенткам, как правило, удаляют имплант, из-за чего потом приходится идти на повторную маммопластику. Но в этот раз хирурги сумели обойтись без удаления.
«Мы вынули имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды и остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, а затем аккуратно поставили его на место. Операция заняла примерно 40 минут», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.Реабилитация прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Повторная операция её не требуется.
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Лев Каштанов