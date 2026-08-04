Известную блогершу заподозрили в координации убийства отставного полицейского

04 августа 2026, 19:24

В Бразилии блогершу Дантас подозревают по делу об убийстве экс-полицейского

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В бразильском штате Пара задержана популярная блогерша по подозрению в организации убийства отставного полицейского. Об этом сообщает издание Need To Know.