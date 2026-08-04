Известную блогершу заподозрили в координации убийства отставного полицейского
В бразильском штате Пара задержана популярная блогерша по подозрению в организации убийства отставного полицейского. Об этом сообщает издание Need To Know.
Инцидент произошёл 29 июля в муниципалитете Майн-ду-Риу. Четверо вооружённых злоумышленников поджидали 56-летнего экс-сержанта Антонио Анилдо Алвеса у супермаркета и расстреляли его на месте, после чего скрылись на автомобиле. От полученных ранений мужчина скончался.
Правоохранительные органы незамедлительно развернули масштабную операцию по зачистке местных криминальных группировок. В ходе столкновений ликвидировали пятерых бандитов, оказавших вооружённое сопротивление.
В результате расследования арестовали шесть человек, причастных к нападению на Алвеса. Среди задержанных — 22-летняя интернет-знаменитость Эвелин Дантас. Следствие полагает, что девушка выступала координатором преступления. Установили, что она состояла в близких отношениях с лидером банды, а на её странице обнаружили совместные фотографии с возлюбленным, где они позируют с оружием.
Дантас была хорошо известной в Майн-ду-Риу: её аккаунт насчитывал более 22 тысяч подписчиков. Блогерша регулярно выкладывала видео и снимки с новыми причёсками, а также провокационные фото в откровенных нарядах. Мотивы расправы над бывшим полицейским пока не установили, следствие продолжается.
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