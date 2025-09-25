Извращенца задержали за попытку развращения ребенка в Ленобласти
В Лодейном Поле в Ленобласти задержали 37‑летнего местного жителя после попытки затащить в машину 16‑летнюю девушку и совершить в её отношении противоправные действия. Об этом пишет телеграм-канал «Конкретно.ру».
Утверждается, что жительница райцентра вчера сообщила в полицию, что на перекрёстке Октябрьского проспекта и Лесной улицы злоумышленник пытался затолкать в автомобиль её дочь. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность и местонахождение предполагаемого преступника установили.
Мужчину оперативно задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в Главном управлении МВД. По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
