Извращенца задержали за попытку развращения ребенка в Ленобласти

25 сентября 2025, 11:53

Извращенец пытался затащить в машину 16-летнюю девочку в Лодейном Поле

Фото: istockphoto/Dzurag

В Лодейном Поле в Ленобласти задержали 37‑летнего местного жителя после попытки затащить в машину 16‑летнюю девушку и совершить в её отношении противоправные действия. Об этом пишет телеграм-канал «Конкретно.ру».