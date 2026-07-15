Извращенец проник в редакцию тайно снял работницу в туалете
В Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Об этом рассказали в редакции.
Инцидент произошел 6 октября 2025 года. 29-летний мужчина, чье имя не раскрывается, прошел в офисный центр, где расположена редакция, поджидал сотрудницу в туалете и снял ее на телефон из соседней кабинки. Девушка заметила извращенца и сообщила о нем руководству.
Сотрудники службы безопасности AsiaOne выследили преступника по камерам наблюдения: им удалось установить его маршрут, марку и номер автомобиля, на котором он приехал к изданию. Эти записи передали в полицию.
13 июля фигурант впервые предстал перед судом. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, штраф и телесное наказание. Приговор вынесут в августе.
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