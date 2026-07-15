Извращенец проник в редакцию тайно снял работницу в туалете

15 июля 2026, 11:03

Сингапурец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете

Фото: iStock/DenBoma

В Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Об этом рассказали в редакции.