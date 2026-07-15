Медведь разорвал человека в российском поселке
Мужчина стал жертвой медведя в Магаданской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Смертельная встреча с хищником произошла недалеко от дамбы в поселке Ола. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты-охотоведы. Точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что медведь на протяжении целого дня держал в страхе жителей одного из сел в Якутии. История развернулась еще 11 июля, но подробности появились недавно.
Утром хищник пришел к веранде частного дома, когда его хозяева спали. Затем зверь проник на два других участка, разбил мебель и устроил погром в помещениях. К счастью, в тот момент людей внутри не было.
Читайте также: