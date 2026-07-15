Тело пропавшей девочки нашли в российском регионе

15 июля 2026, 10:39

Под Новосибирском нашли тело девочки, утонувшей зимой в Оби

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая зимой провалилась под лед реки Обь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам региона Сергея Кудинова.