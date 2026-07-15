Тело пропавшей девочки нашли в российском регионе
В Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая зимой провалилась под лед реки Обь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам региона Сергея Кудинова.
Трагедия произошла 13 февраля в районе микрорайона «Ясный берег», когда ребенок остался без присмотра взрослых. На записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка шла по льду одна с надувной плюшкой. Ее останки обнаружили ниже по течению в районе поселка Кудряшовского.
По факту гибели ребенка правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Поиски начались сразу после происшествия и непрерывно продолжались несколько недель.
Сотрудники МЧС обследовали акваторию реки под водой с помощью специальных аппаратов с видеокамерами и эхолотов, однако зимой из-за сложных ледовых условий результаты отсутствовали. К масштабным работам на разных этапах присоединялись множество волонтеров и добровольцев.
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