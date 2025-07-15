Извращенец сделал несколько фото под юбкой пассажирки метро в Петербурге
В петербургском метро неадекват поднёс камеру телефона под юбку впереди стоящей девушки и сделал несколько кадров. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Пассажирка направлялась к эскалатору, когда увидела на платформе на первый взгляд абсолютно нормального мужчину. Однако он резко метнулся и встал сзади неё на движущихся вверх ступеньках. В какой-то момент девушка почувствовала прикосновение к ноге, а когда резко обернулась увидела в руках незнакомца телефон с открытой фотографией обзора того, что было под её юбкой.
В этот же момент пострадавшая начала снимать мужчину на видео и кричать. Тогда извращенец мигом вылетел из вестибюля. К счастью, девушке удалось зафиксировать его лицо. Она уже подала заявление в полицию и призвала местных жителей проявлять бдительность.
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