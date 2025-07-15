Убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян планировал школьник

15 июля 2025, 10:06

Обвиняемый в покушении на Симоньян и Собчак на момент задержания учился в школе

Фото: iStock/7713Photography

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак на момент задержания был восьмиклассником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.