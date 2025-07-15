Убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян планировал школьник
Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак на момент задержания был восьмиклассником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Школьнику продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 14 октября 2025 года. Ему вменили статьи об участии в деятельности террористической организации, разбое и хулиганстве. Согласно судебному постановлению, подросток ранее не был судим.
По данным ФСБ, ровно два года назад в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, которые планировали убийства журналисток по заказу СБУ. За каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Всего перед судом предстанут восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Во время обысков были найдены и изъяты автомат Калашникова, боеприпасы, холодное оружие, нацистская атрибутика и литература, а также электронные носители с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
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