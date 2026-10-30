Извращенец тайно снял 19-летнюю девушку и ее мать в душе
В Сингапуре арестовали молодого человека, который тайно снимал двух женщин в душе. Об этом сообщает издание Mothership.
По его информации, все произошло 8 апреля, когда 19-летняя девушка принимала душ в ванной комнате. В какой-то момент она заметила, что кто-то просунул через окно руку с телефоном. Девушка закричала, и извращенец убежал. Мать пострадавшей обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали.
Следователи выяснили, что за неделю злоумышленник десять раз тайно снял девушку, когда она принимала душ, переодевалась или пользовалась туалетом. Кроме того, молодой человек записывал на видео и ее 55-летнюю мать.
27 октября преступник признал себя виновным в вуайеризме. Суд вынесет ему приговор 17 декабря.
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