Извращенец тайно снял 19-летнюю девушку и ее мать в душе

30 октября 2026, 11:49

В Сингапуре осудят извращенца, тайно снимавшего двух женщин в душе

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

В Сингапуре арестовали молодого человека, который тайно снимал двух женщин в душе. Об этом сообщает издание Mothership.