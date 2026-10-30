Извержение вулкана произошло в одной азиатской стране
На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон. Об этом сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).
По его информации, извержение было умеренно мощным, а столб пепла достиг высоты трех тысяч метров над кратером на вершине. Вулкан Майон знаменит практически идеальной конической формой и входит в число самых популярных туристических достопримечательностей страны.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 16 октября в Камчатском крае, может оказаться предвестником нового извержения вулкана Ксудач. Специалисты не исключают, что подземные толчки — это признак подготовки исполина к активности. В последний раз вулкан извергался в 1907 году, с тех пор он остается в состоянии покоя.
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