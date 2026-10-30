Молодая спортсменка погибла в железнодорожной катастрофе в Испании
Испанская легкоатлетка стала одной из жертв железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом пишет газета Bild.
Королевская испанская федерация лёгкой атлетики (RFEA) выразила соболезнования родным и близким спортсменки. Президент RFEA Рауль Чападо назвал произошедшее ударом для всей легкоатлетической семьи страны.
24-летняя Хульета Гальего специализировалась на прыжках в длину и выступала за мадридский клуб AD Sprint. Она часто участвовала в клубных чемпионатах страны. Личный рекорд, в 5,90 метра, спортсменка установила в 2023 году в Антекере.
Напомним, трагедия произошла утром 28 октября недалеко от города Урда. Скоростной поезд AVE компании Renfe врезался в остановившийся состав Iryo, после чего несколько вагонов сошли с рельсов. Всего в обоих поездах находились 544 человека. По последним данным, авария унесла жизни 68 человек, еще свыше 100 пострадали.
Позднее сообщалось о двух вертолетах, столкнувшихся в небе над американским штатом Орегон.
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