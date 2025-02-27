Юрист напомнил о правилах прохождения техосмотра на 2025 год

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Для автовладельцев, использующих машины в личных целях, технический осмотр остается добровольным. Диагностическая карта может потребоваться только при постановке на учет транспортного средства старше четырех лет или при смене владельца. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.
Как пояснил эксперт, с августа 2021 года вступила в силу новая редакция закона «О техническом осмотре транспортных средств», отменяющая обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не задействованных в коммерческих перевозках. Ранее без диагностической карты было невозможно оформить полис ОСАГО.
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте.
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«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.Для таксистов и коммерческого транспорта обязательный техосмотр по-прежнему действует.
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте.
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Мария Моисеева