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Россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте

Декан Виноградов: часть пенсионеров в марте получит пенсию меньшего размера
Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале, из-за особенностей индексации пенсий, проведенной в начале года. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он пояснил, что в январе пенсии большинства людей выросли на 7,3%, что соответствовало прогнозу инфляции, но реальная инфляция оказалась выше — 9,5%. В феврале выплаты пересчитали до этого уровня, а также добавили 2,2% за январь, которые не были выплачены раньше.

В марте такой доплаты уже не будет, поэтому сумма на руки станет меньше.

При этом отдельные группы пенсионеров ждут повышения: например, военные пенсии увеличатся на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет, звания, должности и других условий, добавил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей.

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Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта
Синоптик Шувалов: к 8 марта в Москве может потеплеть до +10 °С
27 февраля 2025, 00:37

Фото: iStock/yulenochekk

8 марта в столичный регион придет весна, но ненадолго. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В самом конце этой недели и в начале марта в столичный регион придёт потепление. Температура станет выше 0 °С и своего максимума может достигнуть к 8 марта — под 10 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

По его словам, тепло постепенно начнет приходить в московский регион с воскресенья, 2 марта. Днем ожидается небольшой плюс, а ночью от -4...-6 °С. При этом будет облачно и пройдет небольшой снег.

С начала следующей недели ожидается потепление. Однако метеорологическая весна еще не наступит. Во второй декаде марта, по словам синоптика, холода в столицу вернутся.

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В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей
Депутат Останина: необходимо расширять маткапитал с прогрессирующей ставкой 25%
27 февраля 2025, 00:26

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Необходимо расширить действие материнского капитала на последующих детей с прогрессирующей ставкой 25%. Так считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«На моей памяти сейчас четвёртое продление программы материнского капитала с 2008 года. Это единственная действующая и мотивирующая демографическая мера поддержки наших молодых семей», — заявила Останина в беседе с RT.

Депутат считает необходимым сделать так, чтобы маткапитал распространялся на второго, третьего и последующих детей. При этом ставка должна прогрессировать на 25%.

Останина также выразила надежду на то, что данная мера поддержки продолжит действовать и после 2030 года.

С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».

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Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей
Психолог Голубева: Физическое влияние наносит ребенку психологическую травму
26 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/takasuu

Психолог Майя Голубева объяснила, почему физические воздействия в воспитании ребенка оказывают негативное влияние на психику и развитие подрастающего поколения.
«Физическое влияние – это не способ воспитания, а крик о бессилии и некомпетентности родителя. Оно не учит правильному поведению, а только наносит ребенку психологическую травму», – заявила Голубева в беседе с ИА RuNews24.ru.

По ее словам, физическое насилие формирует у ребенка агрессивное поведение, которую они проявляют по отношению к сверстникам, так как уверены, что именно кулаки являются действенным способом решения проблемы.

Также специалист пояснила, что ребенок при агрессивном воспитании начинает бояться родителей, испытывает депрессию и другие психические проблемы, часто имеет проблемы в учебе и общении с окружающими. Кроме того, дети, к которым применяли насилие, будут также агрессивно воспитывать и своих детей.

Так, Голубева посоветовала спокойно объяснять ребенку его ошибки, хвалить, любить и поддерживать.

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#ребёнок
#насилие
#семьи
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В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников
26 февраля 2025, 23:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Кузбассе пообещали вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников и разработать дополнительные меры, чтобы стимулировать молодежь хорошо учиться.
Власти Кузбасса пообещали вернуть бесплатные проездные для отличников. После отмены этой меры поступило множество жалоб от местных жителей, которые высказывали недовольство тем, что детей даже не предупредили заранее об отмене льгот.

26 февраля губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил разработать новые региональные проекты, которые будут стимулировать молодежь хорошо учиться.

«Мы обязательно не только вернем эту меру для наших талантливых ребят, но и расширим другие меры поддержки», — заявил Илья Середюк в беседе с «Сiбдепо».

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Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова
26 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock/KuzminSemen

Кулинаров из Китая и Индии хотят пригласить в Казань для участия в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.
«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме», — рассказал Шарипов в беседе с «Татар-информ».

В 2024 году турнир прошел в рамках KazanForum. В мероприятии приняли участие порядка 100 специалистов из 13 стран мира. Победил тогда повар из Марокко Оадиду Редуан.

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