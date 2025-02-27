Россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале, из-за особенностей индексации пенсий, проведенной в начале года. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.