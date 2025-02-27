Россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте

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В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале, из-за особенностей индексации пенсий, проведенной в начале года. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он пояснил, что в январе пенсии большинства людей выросли на 7,3%, что соответствовало прогнозу инфляции, но реальная инфляция оказалась выше — 9,5%. В феврале выплаты пересчитали до этого уровня, а также добавили 2,2% за январь, которые не были выплачены раньше.
В марте такой доплаты уже не будет, поэтому сумма на руки станет меньше.
При этом отдельные группы пенсионеров ждут повышения: например, военные пенсии увеличатся на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет, звания, должности и других условий, добавил Виноградов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей.
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В марте такой доплаты уже не будет, поэтому сумма на руки станет меньше.
При этом отдельные группы пенсионеров ждут повышения: например, военные пенсии увеличатся на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет, звания, должности и других условий, добавил Виноградов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей.
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Мария Моисеева