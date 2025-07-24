К 118 годам тюрьмы приговорили россиянина, ставшего жертвой мошенников в Греции

24 июля 2025, 17:51

В Греции на 118 лет осудили россиянина за перевозку нелегальных мигрантов

Фото: медиасток.рф

Россиянину вынесли приговор за перевозку нелегальных мигрантов в Греции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.