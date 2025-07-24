К 118 годам тюрьмы приговорили россиянина, ставшего жертвой мошенников в Греции
Россиянину вынесли приговор за перевозку нелегальных мигрантов в Греции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
37-летний Владимир Котельников из Челябинска отправился на заработки в Грецию. Жену и ребёнка он оставил в России.
Мужчина устроился моряком на яхту, однако вскоре выяснилось, что он стал жертвой мошенников. У него отобрали все документы и заставили перевозить людей, которые оказались нелегальными мигрантами.
В одну из таких поездок судно Котельникова остановили греческие пограничники. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком 118 лет.
Как рассказал президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, по подобному обвинению в тюрьмах Греции сидят ещё 36 граждан России.
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