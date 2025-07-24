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В Омске мигрант ранил ножом парня, заступившегося за девушку

Фото: iStock/zoka74

В Омске пьяный мигрант из Таджикистана ранил ножом местного жителя, который пытался защитить от него девушку. Такая информация распространилась в местных телеграм-каналах.



Инцидент произошел в вечернее время на улице Ленина. Нетрезвый иностранец приставал к девушке, на что обратил внимание прохожий. Когда парень попытался помешать мигранту, тот напал на него с ножом.

Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, которые задержали дебошира. Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант из Азербайджана набросился на 11-летнего мальчика, который общался с его дочерью на детской площадке.

Лидия Пономарева

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