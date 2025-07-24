В Омске мигрант ранил ножом парня, заступившегося за девушку
В Омске пьяный мигрант из Таджикистана ранил ножом местного жителя, который пытался защитить от него девушку. Такая информация распространилась в местных телеграм-каналах.
Инцидент произошел в вечернее время на улице Ленина. Нетрезвый иностранец приставал к девушке, на что обратил внимание прохожий. Когда парень попытался помешать мигранту, тот напал на него с ножом.
Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, которые задержали дебошира. Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Москве мигрант из Азербайджана набросился на 11-летнего мальчика, который общался с его дочерью на детской площадке.
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