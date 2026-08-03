К берегам Владивостока пришли гигантские медузы

03 августа 2026, 11:43

Фото: Istock/hafakot

В Амурский залив у берегов Владивостока пришли крупные медузы ропилемы, или корнероты. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.





Анашкин отметил, что в настоящий момент количество особей невелико — сейчас миграция только начинается.

«В этом году первая, которую я встретил, … в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы — около 70 сантиметров в диаметре», — сообщил Дмитрий.