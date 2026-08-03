К берегам Владивостока пришли гигантские медузы
В Амурский залив у берегов Владивостока пришли крупные медузы ропилемы, или корнероты. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
Анашкин отметил, что в настоящий момент количество особей невелико — сейчас миграция только начинается.
«В этом году первая, которую я встретил, … в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы — около 70 сантиметров в диаметре», — сообщил Дмитрий.Специалист уточнил, что ропилемы не несут угрозы для человека, однако брать их голыми руками не стоит: токсин у медузы очень слабый, но присутствует. Этот вид обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, а в Приморье появляется в тёплый период. Течение заносит корнеротов в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.