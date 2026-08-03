Мигрант готовил взрыв у прокуратуры Пятигорска по заданию из Сирии
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.
По информации ведомства, задержанный мужчина 2001 года рождения придерживается идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.
Куратор, находящийся в Сирии, поставил ему задачу осуществить взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске. После совершения теракта мигрант планировал уехать в Сирию и присоединиться к боевикам.
Оперативники ФСБ России задержали подозреваемого и пресекли его преступные намерения. В ходе обыска правоохранители нашли и изъяли комплектующие, химические реагенты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.
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