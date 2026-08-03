Мигрант готовил взрыв у прокуратуры Пятигорска по заданию из Сирии

03 августа 2026, 10:19

ФСБ задержала гражданина Центральной Азии за подготовку теракта в Пятигорске

Фото: Istock/ronstik

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.