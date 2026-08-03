В Подмосковье десантник разбился в День ВДВ во время прыжка с парашютом
В Подмосковье 2 августа во время прыжка с парашютом погиб десантник. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла в День Воздушно-десантных войск на аэродроме Ватулино в Рузском районе. По предварительным сведениям, 41-летний ветеран ВДВ совершал одиночный прыжок без инструктора с высоты 600 метров.
Основной парашют у мужчины не раскрылся. Десантник попытался ввести в действие запасной купол, но высоты для полного раскрытия уже не хватило. От удара о землю пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
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