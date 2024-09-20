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Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«ГВСУ СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к корреспонденту физическое насилие и пытки, что привело к его смерти.
В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля, по указанию Вансяцкого, военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки Бентли с места приступления.
Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.
В середине апреля Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», сообщила о гибели 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли, американца с российским гражданством, известного под позывным «Техас».
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