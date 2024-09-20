СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

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Следственный комитет выяснил детали убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке, а также установил всех, кто причастен к этому преступлению. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«СК РФ установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений», — отметили в ведомстве.
Помимо этого, сообщается, что дело об убийстве корреспондента Sputnik расследовали по трем статьям.
Напомним, что он с 2014 года сражался на стороне России и вел YouTube-блог, посвященный преступлениям Украины и США. В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik, пропал 8 апреля во время обстрела, когда направился на помощь пострадавшим. Позже супруга сообщила о смерти журналиста.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова