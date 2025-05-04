К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

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На место тушения пожара в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.
Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной временно ограничено. Организацию проезда осуществит Дорожный патруль ЦОДД.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. Два человека погибли от отравления угарным газом.
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«Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения», — сообщалось в публикации канала «Дептранс. Оперативно».
Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной временно ограничено. Организацию проезда осуществит Дорожный патруль ЦОДД.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. Два человека погибли от отравления угарным газом.
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Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
Ольга Енгалычева