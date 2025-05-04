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К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Фото: iStock/ Phillip Wittke

Фото: iStock/ Phillip Wittke

На место тушения пожара в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

«Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения», — сообщалось в публикации канала «Дептранс. Оперативно».

Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной временно ограничено. Организацию проезда осуществит Дорожный патруль ЦОДД.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. Два человека погибли от отравления угарным газом.

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Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
#пожар
#смерть
#москва
#мчс
Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
04 мая 2025, 22:30

Фото: iStock/ DarthArt

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева в Москве обрушилась крыша, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

Количество погибших возросло до трех человек и может увеличиться, проинформировал Телеграм-канал SHOT. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.

На место тушения прибыл вертолет МЧС. Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

Также движение по улице Генерала Тюленева временно ограничено.

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Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
#пожар
#взрыв
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#пострадавший
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#крыша
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Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ sarawutk

Как минимум два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спасатели нашли тела двух умерших жильцов на балконе девятого этажа горящего дома. Они ​погибли от отравления угарным газом.

За помощью к медицинским работникам обратились 18 человек. Среди пострадавших, предварительно, трех людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечалось, что в настоящий момент идет сквозное горение с двух сторон здания, пламя перешло на восьмой этаж. К месту происшествия направили пожарный кран.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа.

Отмечалось, что подъезд дома может обрушиться.

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#взрыв
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#смерть
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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться
04 мая 2025, 21:46

Фото: iStock/ Ole Schwander

Подъезд на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, может обрушиться, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Из-за взрыва в доме начался сильный пожар, тушение которого усложняется из-за обрушения конструкций между восьмым и девятым этажами. Спасатели продолжают эвакуировать людей из всех подъездов.

Сотрудники МЧС еще не могут подобраться к гражданам, которые оказались заблокированы после взрыва на девятом этаже дома. Жильцы кричат и просят о помощи.

Отмечалось, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а Следственный комитет проведет проверку.

Причиной пожара, предварительно, стал врыв газа. Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.

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#взрыв
#москва
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#мчс
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#дома
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Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
Взрыв газа мог стать причиной пожара в многоэтажке в Москве
04 мая 2025, 21:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв газа, предположительно, стал причиной пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами.

Жителей эвакуируют, сообщается о как минимум 12 пострадавших. Также известно о восьми жильцах, которые остаются заблокированы на последнем этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.

Пожарно-спасательные подразделения устанавливают источник возгорания.

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#дом
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#происшествия
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Из-за взрыва в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева начался пожар
04 мая 2025, 21:32

Фото: iStock/ photovs

В московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева случился взрыв, сообщил Телеграм-канал Baza.
Из-за взрыва начался сильный пожар. Предварительно, пострадали как минимум десять человек.

Отмечалось, что частично повреждены и соседние квартиры. Взрыв газа мог стать причиной пожара в жилом доме.

Со слов очевидцев, в настоящее время пять человек заблокированы огнем и просят им помочь. В самом здании рушатся конструкции.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи.

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