Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве

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Взрыв газа, предположительно, стал причиной пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами.
Жителей эвакуируют, сообщается о как минимум 12 пострадавших. Также известно о восьми жильцах, которые остаются заблокированы на последнем этаже.
В настоящее время на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.
Пожарно-спасательные подразделения устанавливают источник возгорания.
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Жителей эвакуируют, сообщается о как минимум 12 пострадавших. Также известно о восьми жильцах, которые остаются заблокированы на последнем этаже.
В настоящее время на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.
Пожарно-спасательные подразделения устанавливают источник возгорания.
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Анастасия Чинкова