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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

Фото: iStock/ Ole Schwander

Фото: iStock/ Ole Schwander

Подъезд на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, может обрушиться, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Из-за взрыва в доме начался сильный пожар, тушение которого усложняется из-за обрушения конструкций между восьмым и девятым этажами. Спасатели продолжают эвакуировать людей из всех подъездов.

Сотрудники МЧС еще не могут подобраться к гражданам, которые оказались заблокированы после взрыва на девятом этаже дома. Жильцы кричат и просят о помощи.

Отмечалось, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а Следственный комитет проведет проверку.

Причиной пожара, предварительно, стал врыв газа. Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.

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Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ sarawutk

Как минимум два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спасатели нашли тела двух умерших жильцов на балконе девятого этажа горящего дома. Они ​погибли от отравления угарным газом.

За помощью к медицинским работникам обратились 18 человек. Среди пострадавших, предварительно, трех людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечалось, что в настоящий момент идет сквозное горение с двух сторон здания, пламя перешло на восьмой этаж. К месту происшествия направили пожарный кран.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа.

Отмечалось, что подъезд дома может обрушиться.

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#взрыв
#спасатели
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#тела
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Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
Взрыв газа мог стать причиной пожара в многоэтажке в Москве
04 мая 2025, 21:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв газа, предположительно, стал причиной пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами.

Жителей эвакуируют, сообщается о как минимум 12 пострадавших. Также известно о восьми жильцах, которые остаются заблокированы на последнем этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.

Пожарно-спасательные подразделения устанавливают источник возгорания.

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#происшествия
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Из-за взрыва в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева начался пожар
04 мая 2025, 21:32

Фото: iStock/ photovs

В московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева случился взрыв, сообщил Телеграм-канал Baza.
Из-за взрыва начался сильный пожар. Предварительно, пострадали как минимум десять человек.

Отмечалось, что частично повреждены и соседние квартиры. Взрыв газа мог стать причиной пожара в жилом доме.

Со слов очевидцев, в настоящее время пять человек заблокированы огнем и просят им помочь. В самом здании рушатся конструкции.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно. Одного из потерпевших, 32-летнего мужчину, доставили в больницу.

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Полиция выяснила мотив женщины, наехавшей на людей у кафе в Петербурге
Полиция выяснила, что петербурженка наехала на людей у кафе умышленно
04 мая 2025, 21:20

Фото: iStock/ g-stockstudio

В северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно, сообщило в Телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Одного из потерпевших, 32-летнего мужчину, доставили в больницу. Изначально в отношении женщины составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.

Но во время расследования полиция установила, что петербурженка совершила наезд умышленно, из-за конфликта с персоналом кафе. Действия женщины квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Ее задержали. Отмечалось, что в настоящий момент ведется следствие.

В ночь с 2 на 3 мая женщина на Mercedes-Benz снесла летние столики, въехала в посетителей, а потом вывернула назад и попыталась скрыться. В результате происшествия 32-летнего гражданина Сирии госпитализировали с переломом голени.

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#кафе
#машины
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#уголовное дело
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Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро
04 мая 2025, 18:50

Фото: iStock/TheaDesign

Полиция предотвратила теракт на самом массовом бесплатном концерте в мире, который организовала Леди Гага в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на концерт популярной американской исполнительницы пришло более двух миллионов зрителей. Местные власти сообщили, что группа людей подговаривала подростков взорвать бомбу и бросить несколько коктейлей Молотова в ходе выступления.

Полиция заблаговременно осуществила операцию Fake Monster и задержала организатора возможного теракта и одного подростка. Вместе они вербовали молодых людей в соцсетях. Целью планировавшейся атаки была попытка прославиться в Сети.

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