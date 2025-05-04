Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

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Подъезд на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, может обрушиться, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Из-за взрыва в доме начался сильный пожар, тушение которого усложняется из-за обрушения конструкций между восьмым и девятым этажами. Спасатели продолжают эвакуировать людей из всех подъездов.
Сотрудники МЧС еще не могут подобраться к гражданам, которые оказались заблокированы после взрыва на девятом этаже дома. Жильцы кричат и просят о помощи.
Отмечалось, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а Следственный комитет проведет проверку.
Причиной пожара, предварительно, стал врыв газа. Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.
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Сотрудники МЧС еще не могут подобраться к гражданам, которые оказались заблокированы после взрыва на девятом этаже дома. Жильцы кричат и просят о помощи.
Отмечалось, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а Следственный комитет проведет проверку.
Причиной пожара, предварительно, стал врыв газа. Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.
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Ольга Енгалычева