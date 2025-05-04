Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

В северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно, сообщило в Телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.