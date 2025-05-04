Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

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Как минимум два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спасатели нашли тела двух умерших жильцов на балконе девятого этажа горящего дома. Они погибли от отравления угарным газом.
За помощью к медицинским работникам обратились 18 человек. Среди пострадавших, предварительно, трех людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечалось, что в настоящий момент идет сквозное горение с двух сторон здания, пламя перешло на восьмой этаж. К месту происшествия направили пожарный кран.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа.
Отмечалось, что подъезд дома может обрушиться.
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За помощью к медицинским работникам обратились 18 человек. Среди пострадавших, предварительно, трех людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечалось, что в настоящий момент идет сквозное горение с двух сторон здания, пламя перешло на восьмой этаж. К месту происшествия направили пожарный кран.
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа.
Отмечалось, что подъезд дома может обрушиться.
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Ольга Енгалычева