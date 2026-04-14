14 апреля 2026, 17:36

К невесте на свадьбу приехали сразу два жениха в Индии

В индийской деревне Кхатаули (штат Уттар-Прадеш) разгорелся конфликт между двумя свадебными процессиями, прибывшими к дому одной невесты. Каждая из сторон настаивала на том, что именно их жених должен вступить в брак с девушкой, сообщает Times of India.





Отец 17-летней девушки пояснил полиции, что полгода назад помолвил дочь с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Однако за день до свадьбы у родственников жениха произошло несчастье, и они пообещали позднее сообщить, состоится ли торжество.



Не дождавшись ответа, семья невесты оперативно нашла другого кандидата — Акаша из Меерута. В итоге родственники обоих претендентов устроили драку прямо перед церемонией.



В разгар потасовки кто-то из местных жителей позвонил на горячую линию, сообщив о возможном несовершеннолетии невесты. Прибывшие полицейские и чиновники остановили обряд, поместили девушку во временный центр защиты, а затем передали в Комитет по защите прав детей. Её возраст установят с помощью медицинского освидетельствования. Оба жениха, оставшиеся ни с чем, разъехались по домам.



