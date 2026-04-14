Мужчину с оружием заметили у школы в Москве
В московском районе Теплый Стан заметили неизвестного с винтовкой. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Информация о вооруженном человеке появилась в родительском чате одной из местных школ. Педагоги попросили родителей забрать своих детей домой. По словам очевидцев, мужчина движется в сторону леса. Сейчас его ищут силовики. Другие подробности пока неизвестны.
Тем временем неизвестный с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. В ходе пресечения нападения мужчину ранили в ногу. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.
