В Ленобласти бойцовский пес без намордника едва не загрыз собаку на прогулке
В поселке Янино-1 Ленинградской области бойцовская собака без намордника едва не загрызла другого пса, гулявшего во дворе с хозяйкой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
У пострадавшего питомца по кличке Луна серьезные травмы: повреждены морда, хвост и задняя часть. После инцидента животное отвезли на осмотр к ветеринару.
«Прокусана попа насквозь. А вот у собаки вообще ничего нет. Нам сейчас зашивать будут попу», — рассказала владелица.Она утверждает, что ее собака не проявляла агрессии, а напавшая, наоборот, — вцепилась зубами и долго не отпускала. Очевидица происшествия отметила, что никто не пришел на помощь девушке, пытавшейся защитить своего питомца.