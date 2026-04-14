Пассажиры аэропорта в Европе не попали на рейс и падали в обморок в давке

Рейс EasyJet покинул Италию без 100 человек после давки в аэропорту
Фото: istockphoto/Dushlik

В аэропорту Милана Линате 12 апреля произошёл инцидент с участием пассажиров рейса EasyJet. Об этом пишет Daily Star.



Из-за внедрения новой цифровой системы пограничного контроля (EES) в воздушной гавани образовались трёхчасовые очереди, которые начинались ещё на улице. В давке люди падали в обморок, некоторых тошнило от перегрева.

Авиакомпания перенесла вылет на час, однако в итоге самолёт отправился раньше из-за регламента работы экипажа. Пассажиры, прибывшие в аэропорт с большим запасом времени, не смогли попасть на борт.

Одна из пострадавших рассказала, что в 11:20 им объявили о вылете без них, после чего всех посадили в автобус и отвезли обратно в зону прилёта — к стойке EasyJet.

Никита Кротов

