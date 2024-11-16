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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»

Видео: МЧС России

Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Об этом сообщили в МЧС России.
В данный момент спасатели отходят на безопасное расстояние. По причине повторного горного удара работы приостановлены.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал.



Согласно информации прокуратуры региона, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
16 ноября 2024, 07:58

Фото: istockphoto.com/ru/Adam88xx

Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что пострадавшему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время работа шахты приостановлена на время проведения спасательных работ.

На шахте «Таштагольская» произошло обрушение кровли. Сообщается, что под завалами находится человек, его поисками занимаются горноспасатели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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#шахтёры
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В российских магазинах обнаружили консервы с личинками червей
16 ноября 2024, 05:04

Фото: iStock/GordonBellPhotography

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из магазина консервированную печень минтая, в которой были обнаружены личинки червей. Об этом пишут «Известия».
На этикетках всех банок было указано три производителя – ООО «Дефриз» из Владивостока, а также «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Но все они заявили, что отказались от продукта, и указали на банках этикетки, которые больше не связаны с рыбными консервами, отмечают «Известия».

Некачественные консервы продавались в крупных розничных сетях. X5 сообщила изданию, что этот продукт будет снят с полки. Сеть «Дикси» также прекратила продавать консервы.

В мае прокуратура заявила, что производители регулярно используют дешевое сырье для консервов под видом дорогих вещей. Например, сайру заменяют дальневосточными сардинами (иваси) или тихоокеанской сельдью, и такие подделки также раздают школам и детским садам.

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#магазин
#продукты
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На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
СК предъявил обвинение в хулиганстве пнувшему девочку подростку из Нижних Сергов
16 ноября 2024, 04:45

Фото: iStock/artisteer

Подростка, который ударил девочку ногой в живот в школе в Нижних Сергах, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ по Свердловской области.
«Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – подчеркивается в публикации.

По данным следователей, во время перемены 11 ноября 10-летний подросток вскочил на ноги и с силой ударил 14-летнюю девочку, причинив ей серьезную физическую боль.

Ранее в Чебоксарах учитель ударил школьницу ногой в живот. Женщина преградила путь девушке, которая бежала между партами и шкафом, и пнула ученицу.

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#ск рф
#следственный комитет
#подросток
#школа
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На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор»
На Украине ликвидировали белорусский отряд «АСП Террор», воевавший в составе ГУР
16 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Белорусское подразделение спецназа «АСП Террор», воевавшее на стороне Киева, было ликвидировано на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Батальон, подчиненный Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, был расформирован. Некоторые бойцы присоединились к отрядам специального назначения военной разведки, а оставшиеся военнослужащие «больше не выполняют боевые задачи».

В 2023 году Министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

Ранее полк Кастуса Калиновского, воевавший на стороне украинской армии, был признан террористическим в Белоруссии.

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#украина
#белоруссия
#военные
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В российском регионе уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Клычков заявил об уничтожении украинского БПЛА над Орловской областью
15 ноября 2024, 23:37

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
В соответствии с информацией пострадавшие и повреждения отсутствуют, уточнил глава области. Он добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверки на месте происшествия.

Ранее стало известно, что украинские военные совершили масштабный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Два муниципалитета подверглись нападению. В Крымске фрагменты беспилотника упали на территорию домовладений. В Красноармейском районе станицы Полтавской обломки повредили крышу частного дома.

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#орловская область
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#бпла
#губернатор
#пво
#краснодарский край
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На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных
15 ноября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

13 крупных копытных животных были сбиты автомобилями на дорогах Московской области в октябре. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Встреча с крупным копытным на подмосковных дорогах – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Только за октябрь под колёсами автомобилей погибли 11 лосей и две косули. Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося – 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс.», – уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что места появления диких животных на дорогах обозначают дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителя о возможном выходе на дорогу диких зверей – оленей, коз, лосей и медведей.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображён силуэт оленя. Водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

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#подмосковье
#московская область
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В Сибири взяли получившего три миллиона рублей взятки на кассе магазина депутата
15 ноября 2024, 21:10

Фото: istockphoto/blinow61

Депутата Совета депутатов города Обь в Сибири задержали по подозрению в покушении на мошеннические действия, пишет «Лента.ру», ссылаясь на МВД по Новосибирской области. Операция по задержанию фигуранта проводилась совместно с ФСБ России.
На оперативных кадрах можно увидеть, как два человека стоят на кассе продуктового магазина. Один складывает в пакет товары, а затем кладет туда же предмет, в котором, по предварительной информации, лежат деньги. Затем силовики берут злоумышленника на выходе.

По информации силовиков, задержанный предлагал помощь в закрытии уголовного дела своему знакомому за шесть миллионов рублей. При этом уточняется, что реально повлиять на ход дела депутат не мог.

Его взяли при передаче аванса в три миллиона рублей около одного из городских магазинов накануне, 14 ноября.

Меру пресечения фигуранту изберут в ближайшем времени. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере контролирует прокуратура.

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Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде

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#мир
#россия
#сибирь
#взятка
#криминал
#полиция
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#депутаты
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Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде
15 ноября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/ananaline

Индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с сотрудником магазина, пишет Pattaya Mail. Как уточнили авторы материала, все произошло накануне в четверг, 14 ноября. Ангад Чандхок в возрасте 38 лет хотел забрать заказ, но увидел, что в нем не хватало товаров. Работник заверил, что все товары были в наличии.
По данным источника, перепалка переросла в драку достаточно быстро, туриста вытолкнули на улицу. Также в конфликт вмешалось третье неназванное лицо. Оно напало на Чандхока, а тот в результате падения при потере равновесия сломал ногу.

Спасатели помогли пострадавшему, отправив его в госпиталь. Злоумышленник сбежал. По показаниям очевидцев, работник оскорблял туриста, а другой мужчина, возможно, его друг, нанес удар иностранцу.

Местные жители обеспокоены такими инцидентами, и считают, что происходящее влияет на имидж Патайи. Они призывают сотрудников, которые обслуживают туристов, следить за собой.

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Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова
15 ноября 2024, 19:40

Дана Ильиных (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

Спустя год Свердловский областной суд завершил расследование загадочной смерти 16-летней Даны Ильиных. Велосипедист, которого удалось установить благодаря записям с камер наблюдения, был признан виновным и приговорен к 21 году лишения свободы. Однако после оглашения приговора исчезла мама осужденного, которая ранее говорила о поступающих ей угрозах. На шоу Андрея Малахова были представлены новые детали трагического убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели Даны Ильиных


Поздно вечером 8 августа 2023 года школьница Дана Ильиных вернулась домой из Екатеринбурга на электричке и направилась через парк. По пути она опубликовала тревожное сообщение в своем телеграм-канале: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

Фрагмент публикации Даны перед гибелью (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

На следующее утро ее тело было обнаружено в яме, расположенной всего в десяти метрах от лесополосы.


Убийцей оказался местный житель


Согласно записям с камер наблюдения, в тот вечер за Даной на велосипеде ехал местный житель Эдуард Голиков. 31 августа 2023 года он был задержан полицией. Мужчина утверждал, что увидел, как девушке стало плохо, и она упала в яму, после чего он украл ее телефон и закопал его неподалеку в лесу, а затем уехал. Эдуард также указал место, где спрятал устройство. Позже 36-летний Голиков неоднократно менял свои показания, однако во время одного из допросов он все же признался в убийстве школьницы.

«Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы. Она кричала около 3-5 секунд. А я в этот момент, не зная, что делать, решил задушить ее. Я испугался, что если отпущу, то она может запомнить меня и обратиться в полицию», – признался Голиков.

Эту информацию позже подтвердили в Следственном комитете. Ранее отец погибшей девушки рассказал, что за неделю до задержания Эдуард Голиков отправил Дане сообщение: «Ты жива?»

Следователи зарядили телефон Даны и обнаружили, что это сообщение было отправлено с номера Голикова. Он не объяснил, откуда у него был номер девушки. Версия о том, что они были знакомы, не имеет подтверждений.

«Мне кажется, он мог взять ее номер перед тем, как спрятал телефон, и отправить это сообщение, чтобы узнать, действительно ли она умерла», — считает Александр.


Приговор убийце


Эдуарду Голикову предъявили обвинения по статьям «убийство с целью скрыть другое преступление», «покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «кража с причинением значительного ущерба». 22 октября 2024 года суд вынес ему приговор: 21 год и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.


Следил за школьницей


Записи с камер наблюдения (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

Тем не менее, родственники Эдуарда не верят в его причастность к этой ужасной трагедии. 14 ноября на телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный делу о гибели Даны. В студии присутствовала крестная мама Эдуарда Голикова, которая высказала предположение, что школьница могла умереть от воздействия энергетических напитков, а Эдуарда могли заставить взять на себя вину за ее смерть.

«У меня есть подруга, работающая на железнодорожном вокзале, которая убирает вагоны. В тот вечер в одном из вагонов находилась группа подростков, среди которых была и Дана. Она хорошо запомнила эту компанию. Когда ребята вышли, в вагоне осталась куча пустых банок от энергетиков. Я думаю, что девочке просто стало плохо, и она задохнулась рвотными массами», — предположила крестная Ольга Логашина.

В студии также выступил отец Даны, Александр Ильиных. В ответ на версию Ольги он сообщил, что видел результаты экспертизы, в которой указывалось на наличие потожировых следов Голикова на одежде Даны. Знакомые 16-летней девушки утверждали, что Эдуард следил за ее публикациями в Интернете.
«Говорят, что он был подписан на ее Telegram с поддельного аккаунта и наблюдал за тем, чем она занимается», — рассказали подруги школьницы.


Результаты экспертизы


Стоит отметить, что экспертиза по делу проводилась дважды, и для второй потребовалось эксгумировать тело школьницы. Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов заметил странности в заключениях обеих экспертиз во время своего выступления на шоу.
«В первой экспертизе эксперты не обнаружили признаков, указывающих на удушение, и не смогли четко установить причину смерти. Во второй экспертизе, в которой использовались как первичные материалы, так и данные, полученные при эксгумации, специалисты заявили, что смерть произошла в результате «сдавления органов шеи руками». Однако чуть ниже в заключении указано, что не исключается возможность, что причиной смерти стало закрытие рта и носа. Мне кажется, экспертам стоит определиться с выводами», — прокомментировал Туманов в эфире.


Осужденный за убийство Эдуард Голиков (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)


Пропажа матери Голикова


Чтобы помочь сыну, мать Голикова продала квартиру и наняла адвокатов. Однако это облегчить участь наследника не помогло.

Суд обязал Эдуарда выплатить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей потерпевшей стороне. Ранее женщина заявляла о поступающих в ее адрес угрозах. Теперь она вынуждена менять места пребывания и скрываться даже от близких.

«Я боюсь выходить на улицу, дома хожу на полусогнутых, сплю по три часа в день. А пишут, что я якобы беспробудно пью... Меня спасет только смена имени и фамилии. Все знают, кто я. Но как можно дать парню 21 год?!» — возмутилась мать заключенного.

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