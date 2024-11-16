В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»

Видео: МЧС России
Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Об этом сообщили в МЧС России.
В данный момент спасатели отходят на безопасное расстояние. По причине повторного горного удара работы приостановлены.
В ведомстве отметили, что никто не пострадал.
Согласно информации прокуратуры региона, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
Читайте также:
При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку
В ведомстве отметили, что никто не пострадал.
Согласно информации прокуратуры региона, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
Читайте также:
При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку
Екатерина Коршунова