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Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

В сети появилось видео с моментом пролета беспилотника ВСУ в сторону завода в Ижевске и момента его атаки. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах с камеры одного из домов видно, как БПЛА летит к цели, после чего небо озаряет зарево от яркой вспышки.
Ранее глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщал, что взрыв беспилотника никак не повлиял на работу систем городского хозяйства.

В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.



Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.



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В Казахстане три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети
17 ноября 2024, 08:55

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksiy Samsonov

Не менее 3 человек погибли, 16 пострадали в результате взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области, передает ТАСС.
Уточняется, что взрыв газа с последующим обрушением здания произошел во время поминальных обедов в здании бывшей мечети. Под завалами спасатели нашли тело женщины и ребенка, также погиб мужчина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
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#казахстан
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Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
17 ноября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром в Ижевске произошёл взрыв в результате падения беспилотника. Глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщил, что это никак не повлияло на работу систем городского хозяйства.
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.

В своём телеграм-канале Чистяков написал, что утренний инцидент с беспилотником никак не повлиял на работу систем городского хозяйства, все службы работают в штатном режиме. По словам мэра, объекты коммунальной инфраструктуры, городской общественный транспорт работают как обычно. Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.

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#общественный транспорт
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В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей
17 ноября 2024, 08:12

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Страшная трагедия произошла в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.
Частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья, загорелся в воскресенье, 17 ноября, сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет сумели самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме. К сожалению, все они погибли от огня и дыма. Отец госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Сотрудники пожарно-спасательной службы потушили пожар на площади 80 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам. С выжившими подростками работают медики и психологи МЧС.

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#сотрудники
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Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск
17 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/???? ??????

В России повторно объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, заочно обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Лефортовский суды Москвы, как отмечается, избрал ему заочную меру пресечения в виде ареста.
«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — приводят в агентстве слова собеседника.
Напомним, в 2016 году глава СК РФ Александр Бастрыкин, что бывший глава Минобороны Грузии Кезерашвили является одним из фигурантов уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Вместе с тем дело против Кезерашвили завели в 2013 году и в самой Грузии. Его обвинили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах.

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#бастрыкин
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В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Бречалов сообщил о взрыве в заводском цехе в Удмуртии, есть пострадавший
17 ноября 2024, 07:35

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka

Взрыв произошел в заводском цехе в Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Бречалов.
Согласно предварительным данным, заводской цех атаковал беспилотник, кадры публикует Telegram-канал Baza. В результате произошедшего один человек пострадал. Его госпитализировали.



На производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений нет, добавил Бречалов. На месте происшествия работают все оперативные службы.

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#происшествия
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В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян
17 ноября 2024, 07:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил, что зафиксировал первый в США случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян mpox (сlade I). Заболевание обнаружили у человека, недавно приехавшего из Африки.
«Департамент здравоохранения <...> обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке», — сказано в пресс-релизе.
В департаменте отметили, что этот штамм провоцирует более тяжелое течение болезни, чем уже обнаруженный в Штатах clade II. Однако, по заверениям ведомства, вызванная новым штаммом вспышка заболевания может оказаться проще в лечении, чем предыдущие. Образцы вируса уже отправили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
«Пациент изолирован дома и восстанавливается. <...> Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет», — подчеркнули в калифорнийском департаменте здравоохранения.
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#оспа обезьян
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СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра
17 ноября 2024, 03:51

Фото: istockphoto/NetPix

Следственный комитет организовал расследование гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
«Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай», – заявили в силовом ведомстве.

По данным оперативной службы, смерть заслуженного артиста России не носит криминального характера.

О гибели ведущей артистки Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он упал с балкона. Известно, что Шкляров получил травму спины. Он умер за два дня до сложной операции и долгое время принимал обезболивающие.

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#театр
#следственный комитет
#расследование
#препараты
#операция
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СК возбудил уголовное дело после призывов студентов МФЮА «резать русню»
17 ноября 2024, 02:59

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

УправлениеСледственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении студентов МФЮА за видеозапись с призывами «резать русню». Об этом сообщается в Telegram-канале центрального офиса ведомства.
Ведомство сообщило, что в учебном заведении столицы в социальных сетях было распространено видео, на котором молодые люди с иностранными флагами выкрикивают «противоправные лозунги». Расследованием руководит председатель СК России Александр Бастрыкин.

В комментариях мнения относительно перевода обращения молодых людей разделились. Некоторые пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».

9 мая, после того как вооруженный ученик напал на одноклассника школы в Иркутске, следователи возбудили уголовное дело по двум пунктам обвинения.

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#следственный комитет
#расследование
#призыв
#иркутская область
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Два БПЛА сбили в российском регионе
Минобороны РФ: ПВО сбили два БПЛА в Орловской области
17 ноября 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что беспилотники были сбиты дежурной системой противовоздушной обороны.

Ранее система ПВО сбила пять БПЛА за полчаса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.


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#орловская область
#россия
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