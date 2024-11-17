Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске

В сети появилось видео с моментом пролета беспилотника ВСУ в сторону завода в Ижевске и момента его атаки. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах с камеры одного из домов видно, как БПЛА летит к цели, после чего небо озаряет зарево от яркой вспышки.