Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске

Фото: iStock/sommersby
В сети появилось видео с моментом пролета беспилотника ВСУ в сторону завода в Ижевске и момента его атаки. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах с камеры одного из домов видно, как БПЛА летит к цели, после чего небо озаряет зарево от яркой вспышки.
Ранее глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщал, что взрыв беспилотника никак не повлиял на работу систем городского хозяйства.
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.
Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.
Читайте также:
Мэр Ижевска Чистяков: падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.
Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.
Читайте также:
Мэр Ижевска Чистяков: падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Данил Пономарев