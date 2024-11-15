План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани

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В аэропорту в Казани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом пишет Shot.
По данным издания, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В настоящее время известно о задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Уточняется, что 36 из них сбили над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
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Элина Позднякова