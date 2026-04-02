Росавиация: аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что в настоящее время авиагавань продолжает работу, но принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Соответствующие меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров также предупредили о возможных изменениях в расписании.
Накануне в аэропорту Пулково задержали или отменили около 50 рейсов. Причиной стали ограничения, которые также ввели в целях безопасности.
Ранее сообщалось, что 1 апреля рейс Москва — Новокузнецк с 92 пассажирами прервал взлет из-за задымления.
Читайте также: