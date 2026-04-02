Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе А-103 в Подмосковье
Пять человек пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, массовая авария произошла 2 апреля примерно в 12:48 на 38-м километре трассы А-103 в городе Щелково. На опубликованных кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а запчасти разлетелись по проезжей части.
Прибывшие на место медики госпитализировали всех пострадавших. В настоящее время автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в массовом ДТП на 22-м километре Киевского шоссе в Москве. Там столкнулись два автобуса и две легковушки.
Читайте также: