К поиску пропавшей в Кузбассе девочки подключился Следком
К поискам девятилетней девочки, пропавшей в Кемеровской области, подключился Следком Кузбасса. Также ее ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.
По данным VSE42.RU, ребенок ушел из дома 2 июля. С тех пор девочку никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения.
«На место происшествия выехала следственная группа», — говорится в сообщении ведомства.
В масштабных оперативно-розыскных мероприятиях принимают участие следователи, полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт», сообщает «Сiбдепо». Они круглосуточно прочесывают город и его окрестности. Однако пока девочку найти не удалось. По последним данным, поиски продолжаются.