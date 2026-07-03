К поиску пропавшей в Кузбассе девочки подключился Следком

03 июля 2026, 14:24

Фото: iStock/Motortion

К поискам девятилетней девочки, пропавшей в Кемеровской области, подключился Следком Кузбасса. Также ее ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.





По данным VSE42.RU, ребенок ушел из дома 2 июля. С тех пор девочку никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения.





«На место происшествия выехала следственная группа», — говорится в сообщении ведомства.