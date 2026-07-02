Туристку нашли мертвой в озере в Колумбии спустя шесть дней после пропажи
В Колумбии туристку, отправившуюся на кофейную ферму, обнаружили бездыханной в озере. Об этом пишет газета The Sun.
41-летняя Марлис Генц остановилась в популярном среди туристов городе Саленто, известном кофейными плантациями. Она пропала 25 мая — в тот день она должна была посетить поля, но не приехала к назначенному часу. Спустя шесть дней тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в озере в сельской местности.
Сестра и подруга погибшей сообщили, что геопозиция ее смартфона и наушников изменилась на совершенно другое место. Следы вели в мастерскую по ремонту электроники в Медельине, более чем в 160 километрах от места обнаружения тела.
Ранее сообщалось, что 50-летний охранник изнасиловал 18-летнюю туристку из Великобритании на греческом острове Крит. Незнакомец остановил девушку ранним утром 30 июня возле отеля в городе Малия, а затем отвел в уединенное место, где надругался над ней.
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