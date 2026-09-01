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К российскому ТЦ подкинули голубей и попугаев в пакетах, большинство погибли

К ТЦ в Петербурге в пакетах подкинули голубей и попугаев, большинство мертвы
Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В центре Санкт-Петербурга у торгового центра «Невский центр» неизвестный оставил контейнер с птицами, большинство из которых погибли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на волонтеров «Кошкиспас».



Инцидент произошел у здания на Невском проспекте. Сотрудники ТЦ обнаружили пластиковую тару с надписями, указывающими, что содержимое предназначается в подарок «гимназии или детям», а также призывом «разбирать». Внутри находились завязанные целлофановые пакеты.

Когда работники вскрыли упаковку, выяснилось, что в ней содержатся голуби и два попугая. Из-за нехватки воздуха выжить удалось лишь двум голубям.

По факту случившегося сотрудники торгового центра обратились в полицию. Волонтеры «Кошкиспас» надеются, что личность злоумышленника установят.

Никита Кротов

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