К российскому ТЦ подкинули голубей и попугаев в пакетах, большинство погибли

01 сентября 2026, 22:41

К ТЦ в Петербурге в пакетах подкинули голубей и попугаев, большинство мертвы

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В центре Санкт-Петербурга у торгового центра «Невский центр» неизвестный оставил контейнер с птицами, большинство из которых погибли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на волонтеров «Кошкиспас».