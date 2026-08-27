Петербургский аниматор сжег голубей и удавов в отместку начальнику
Суд в Санкт-Петербурге приговорил фотографа-аниматора к пяти годам колонии общего режима за поджог, из-за которого погибли десятки животных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, все произошло 20 августа прошлого года. Мужчине, который работал с животными, сделали замечание на совещании, после чего он начал конфликт из-за недоплаты. Вечером того же дня он купил канистру и бензин, перелез через ворота во двор дома на Кронверской улице и проник в помещение, где хранилось имущество работодателя.
Злоумышленник разлил горючее и поджег — в огне сгорели переноски для животных, зимние шины, костюмы для аниматоров, пылесос, кассы, мебель и вся живность. В итоге жертвами стали 24 голубя породы «Павлин» и три удава породы «Императорский». Ущерб превысил 2,1 миллиона рублей.
На допросе фигурант признался в поджоге, но заявил, что не хотел вредить животным, а лишь проучить начальника. В последнем слове он извинился перед всеми потерпевшими, кроме работодателя, так как тот ущемил его права. Суд признал его виновным по нескольким статьям.
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