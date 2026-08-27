Петербургский аниматор сжег голубей и удавов в отместку начальнику

27 августа 2026, 15:14

Пять лет получил аниматор из Петербурга, который сжег 24 голубей и трех удавов

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Суд в Санкт-Петербурге приговорил фотографа-аниматора к пяти годам колонии общего режима за поджог, из-за которого погибли десятки животных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.