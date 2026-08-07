Иностранцев в Хабаровске не штрафуют за кормление голубей, несмотря на запрет
В Хабаровске иностранных туристов не привлекают к ответственности за кормление голубей на площади Ленина, несмотря на действующий запрет. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что официальное ограничение ввели ещё в июле: за угощение птиц на центральной площади теперь грозит штраф до трёх тысяч рублей. Предупреждения разместили на русском и китайском языках, однако гости из КНР продолжают кормить пернатых, фотографироваться с ними и снимать видео – и при этом не получают никаких замечаний от правоохранителей.
Согласно материалу, после введения запрета неизвестный устроил массовое истребление птиц возле детского сада на улице Ким Ю Чена – местные жители обнаружили там десятки мёртвых воробьёв, синиц и поползней.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге в ночь с 6 на 7 августа полностью сгорели три автомобиля на парковке у жилого дома. Причина случившегося пока неизвестна.
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