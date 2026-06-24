К стучавшему в потолок соседу вызвали спасателей
В Тюмени бдительные жители многоквартирного дома вызвали экстренные службы к своему 82-летнему соседу, который подозрительно стучал в потолок. Об этом сообщили в региональном депздраве.
Вечером соседи услышали монотонные звуки из квартиры пенсионера и заподозрили, что он нуждается в помощи. Когда мужчина не открыл дверь, а стук продолжился, женщина немедленно обратилась в Тюменскую областную службу экстренного реагирования (ТОСЭР), полицию и скорую помощь.
Сотрудники ТОСЭР вскрыли дверь и обнаружили пенсионера лежащим на полу. Прибывшие фельдшеры зафиксировали тяжёлое состояние пациента: словесный контакт был невозможным, так как мужчина не отвечал на вопросы, однако сознание сохранялось — он слышал обращённую речь, понимал инструкции и пытался выполнять их.
Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу. Других подробностей не приводится.
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