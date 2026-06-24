К стучавшему в потолок соседу вызвали спасателей

24 июня 2026, 14:56

Жители Тюмени вызвали скорую помощь и спасателей к стучавшему в потолок соседу

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Тюмени бдительные жители многоквартирного дома вызвали экстренные службы к своему 82-летнему соседу, который подозрительно стучал в потолок. Об этом сообщили в региональном депздраве.